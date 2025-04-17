اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى ان "حركة "حماس" قامت بعمل إنساني" عندما أفرجت عن مواطن روسي كان ضمن الأسرى الذين احتجزتهم في قطاع غزة، على خلفية عملية "طوفان الأقصى" في عام 2023.
واعتبر خلال لقائه مواطنه ألكسندر تروفانوف وعائلته، أن "العلاقات الراسخة بين روسيا والشعب الفلسطيني، ساهمت في إطلاق سراح تروفانوف".
ورأى أنه "يتعين علينا أن نعرب عن امتناننا للقيادة السياسية لحماس لاستجابتها لندائنا وقيامها بهذا العمل الإنساني".
وكان بوتين يتحدث عن مسار الإفراج عن بقية الأسرى لدى حركة "حماس"، وغالبيتهم من الإسرائيليين.
وأُطلق سراح ألكسندر تروفانوف في شباط الماضي، بعد قرابة 500 يوم من الاحتجاز لدى حركة "حماس" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: ممتن لقيادة حركة حماس لإطلاقها سراح الاسرى الروس في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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