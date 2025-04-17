الحوثي: العدو الإسرائيلي مطمئن مع غياب التحرك العربي الفعلي والجاد

أشار زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك بدرالدين الحوثي، الى أن "معظم سكان قطاع غزة تحولوا إلى نازحين مع تواصل العدوان الإسرائيلي بشراكة أميركية".

ولفت الحوثي، الى أن "العدو يواصل استهدف المنشآت الصحية رغم تضرر القطاع الصحي كما حصل في المستشفى المعمداني، والعدو الإسرائيلي يواصل حرب التجويع لأكثر من شهر ونصف، مع اعتراف أممي بالمعاناة بسبب منع دخول المواد الغذائية".

ورأى أن "العدو الإسرائيلي مطمئن مع غياب التحرك العربي الفعلي والجاد ويستند إلى الشراكة والدعم الأميركي فيما يفعله بقطاع غزة من إجرام وإبادة جماعية".

وقال "هناك اعتراف إسرائيلي بأن الأميركيين منحوهم الحرية المطلقة للتصرف في قطاع غزة، ويشتركون ويحرضون على الإبادة في قطاع غزة، وليس فقط يأذنون، ويتبنون مسألة التهجير".