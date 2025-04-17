الديوان الأميري: أمير قطر والرئيس الروسي بحثا أبرز القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين

أفاد الديوان الأميري بأن أمير قطر والرئيس الروسي بحثا أبرز القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، كما تناولا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الملف السوري.

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