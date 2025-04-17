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الديوان الأميري: أمير قطر والرئيس الروسي بحثا أبرز القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين

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الديوان الأميري: أمير قطر والرئيس الروسي بحثا أبرز القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين

أفاد الديوان الأميري بأن أمير قطر والرئيس الروسي بحثا أبرز القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، كما تناولا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الملف السوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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