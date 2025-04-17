اعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ان "رئيس الوزراء يقود لأكثر من عقد معركة دولية ضد برنامج إيران النووي حتى بوجود من قللوا من التهديد، وقاد عمليات علنية وسرية لا تعد ولا تحصى في إطار المعركة ضد برنامج إيران النووي".
واشار الى ان "بفضل عمليات وسياسة رئيس الحكومة الحازمة تم تأخير تقدم المشروع النووي الإيراني لنحو عقد"، مؤكدا ان "إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي".
كانت هذه تفاصيل خبر ديوان نتانياهو: رئيس الوزاء قاد عمليات علنية وسرية لا تعد ولا تحصى في إطار المعركة ضد برنامج إيران النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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