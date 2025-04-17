ديوان نتانياهو: رئيس الوزاء قاد عمليات علنية وسرية لا تعد ولا تحصى في إطار المعركة ضد برنامج إيران النووي

اعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ان "رئيس الوزراء يقود لأكثر من عقد معركة دولية ضد برنامج إيران النووي حتى بوجود من قللوا من التهديد، وقاد عمليات علنية وسرية لا تعد ولا تحصى في إطار المعركة ضد برنامج إيران النووي".

واشار الى ان "بفضل عمليات وسياسة رئيس الحكومة الحازمة تم تأخير تقدم المشروع النووي الإيراني لنحو عقد"، مؤكدا ان "إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي".