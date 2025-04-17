"النشرة": نجاة مواطن في برج الملوك جراء انفجار قنبلة صوتية من مخلفات العدوان في حديقة منزله

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بـ"نجاة مواطن في بلدة برج الملوك، جرّاء انفجار قنبلة صوتيّة من مخلّفات العدوان الإسرائيلي في حديقة منزله".

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