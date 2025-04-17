بلدية أكروم ومخاتيرها نفت وقوع اشتباك ليلي بين شبان من البلدة وعناصر سورية: لعدم الانجرار وراء هذه الأقاويل

اعلنت بلدية أكروم ومخاتيرها، انه "توضيحاً للرأي العام، وردا على ما يتم تداوله من أخبار كاذبة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم وقوع اشتباك ليلي بين شبان من بلدة أكروم وعناصر سورية مما أدى إلى مقتل شخصين، فإننا في بلدية أكروم، ومعنا مخاتير البلدة وفعالياتها، نؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة تماما، ولا يمت للحقيقة بأي صلة".

واشارت الى أن "هذه الإشاعة، التي تقف خلفها جهات مشبوهة تهدف إلى إثارة البلبلة والفتنة بين أبناء المنطقة، لن تنجح في تحقيق غاياتها، فبلدة أكروم كانت وستبقى مثالا للوعي والحرص على السلم الأهلي والعلاقات الأخوية مع محيطها".

ودعت اهالي البلدة إلى "عدم الانجرار وراء هذه الأقاويل، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة"، مهيبة بـ"الأجهزة الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من يروّج لهذه الأكاذيب ويمس بأمن البلدة وسمعة شبابها".