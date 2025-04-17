بو صعب التقى الخصاونة وسفير الأردن بحثا ملفات مشتركة بين البلدين تتعلق بالكهرباء والترانزيت والزراعة

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاردني مصطفى الخصاونة يرافقه سفير الأردن وليد الحديد وأعضاء من لجنة الاخوة الاردنية اللبنانية بحضور رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة مع مجلس النواب الاردني النائب مروان حمادة وعدداً من النواب.

وتم التطرق، خلال اللقاء، الى ملفات مشتركة بين البلدين وعلى الاخص ملف الكهرباء والترانزيت والزراعة والتعليم كما تم الاتفاق على "ضرورة تفعيل وتوطيد العلاقات بين الهيئات المشتركة في مجلسي النواب دعماً للتعاون بين البلدين وسيحول الى السلطة التنفيذية والوزارات المختصة محضراً بالاجتماع والتوصيات للمتابعة المرجوة".