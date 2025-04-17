الأب عازار في تشييع الأباتي أنطوان ضو: رهبانيتنا الأنطونية تودع من كرّس حياته لخدمة الله والإنسان

شيّعت يوم أمس الرهبانيّة الأنطونيّة فقيدها الأباتي أنطوان ضو في مأتم حاشد بمشاركة روحيّة وثقافية وشعبية لافتة، نظرًا لما كان يتمتّع به الراحل من مزايا متنوعة ومن علاقات مع تجمعات معنية بالشأن الكنسي والإنساني والاجتماعي والثقافي.

وترأس راعي أبرشية انطلياس المطران أنطوان بو نجم رتبة الجناز، وبعد الإنجيل، ألقى النائب العام الأب بطرس عازار، باسم الرهبانية ورئيسها العام الأباتي جوزف بو رعد الموجود في أوستراليا، كلمة التأبين، مشيرا الى أن "رهبانيتنا الأنطونية تودع، لا بل الكنيسة ولبنان، الأباتي أنطوان ضو العائد إلى بيت الآب السماويّ، لينال الإكليل الذي أعدّه الله لصانعي إرادته وللذين كرّسوا الحياة لخدمته ولإعلان محبته لجميع الناس وللخليقة كلّها، ولمن عاشوا العمر مؤمنين به وفرحين بأنهم لا يموتون أبدًا".

ولفت عازار الى انه "في الأسبوع العظيم، أسبوع آلام مخلّصنا، سلّم أخونا الراهب الكاهن الأباتي أنطوان ذاته الى الربّ حاملاً معه أماناته المتعدّدة الوجوه، للكنيسة ولكهنوته وللرهبانيّة ولنذوراته، وبجرأة يقف أمام الله، كعادته على الأرض، ليرجوه المكافأة على حسن تجارته بهذه الأمانات، والتي كلّلها في سنواته الأخيرة بحمل صليب أقعده جسديًا وزاده تعلّقًا بصليب مخلصنا ومشاركةً بآلامه. ومع كل هذا لم يتوقف عن الصلاة مع إخوته رهبان هذا الدير، لا صباحًا ولا مساءً، ولا في أية مناسبة. وكم يطيب لي أن أذكّر بما أوصانا به في آخر اجتماع ديري، منذ عشرة أيام تقريبًا قائلاً "لا تهملوا "الشركة في المحبة" (الشاوتوفوتو) "لا تهملوا الصلاة الفردية، واحفظوا دومًا ما كان للرهبان الأنطونيّين من دور رائد في خدمة الكنيسة والليتورجيا وفي حسن الترنيم وضبط الألحان.".

وبعد أن توقف الأب عازار عند مراحل حياة الأباتي ضو العائلية والرهبانية ونشاطاته الحوارية والثقافية مع المؤسسات والجماعات التي رافقها، نوّه بالمؤلفات التي تركها، وبالمخطوطات التي حقّقها، ثم شكر باسم الرئيس العام الأباتي بو رعد والمدبّرين والرهبانية الأنطونية جميع المعزين والمشاركين في المأتم، وقدم التعازي للعائلة ولجميع الذين أحبّوه ورافقوه بجميع ما قام به من نشاطات وإنجازات.