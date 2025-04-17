المطران ابراهيم عيّن الأرشمندريت ايلي معلوف نائباً أسقفياً عاماً لأبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك

أعلن المكتب الإعلامي في ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، في بيان أن "راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم مرسوماً اسقفياً عيّن بموجبه الأرشمندريت ايلي معلوف من الرهبانية الباسيلية الشويرية، نائباً عاماً . وطلب من كل ابناء وبنات الأبرشية التعاون معه لما فيه خير الأبرشية وخير كل فرد منهم.

وتوجه ابراهيم للأرشمندريت نقولا حكيم النائب الأسقفي العام السابق على خدمته المباركة في الأبرشية منذ عام 2013 وحتى اليوم متمنياً له التوفيق في خدمته الجديدة.

ودعا المطران ابراهيم للمشاركة في قداس اثنين الباعوث واستقبال الأرشمندريت معلوف وشكر الأرشمندريت حكيم، 21 نيسان 2025 الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر في كاتدرائية سيدة النجاة – زحلة. يلي القداس لقاء للمهنئين والمودعين في قاعة المطران اندره حداد.

السيرة الذاتية للأرشمندريت ايلي معلوف:

– مواليد حدث بعلبك 1969

– تلقى دروسه الإبتدائية والتكميلية والثانوية في معهد يسوع الملك زحلة.

– ابرز نذوره الرهبانية عام 1992.

– حصل على اجازة في اللاهوت وشهادة عليا في الليتورجيا من جامعة الروح القدس

الكسليك عام 1996 .

– سيم كاهناً على مذابح الرهبانية الباسيلية الشويرية على يد مثلث الرحمات المطران جورج

رياشي عام 1996 .

– خدم رعية مار الياس المعلقة من عام 1997 ولغاية عام 2000، ورعية سيدة النياح

قاع الريم من عام 1997 ولغاية عام 2007، ومن عام 2010 ولغاية عام 2013 .

- عيّن قيماً ً في دير مار الياس الطوق زحلة والكليّة الشرقية لغاية عام 2001.

– انتخب مدبراً في الرهبانية الشويرية ورئيساً لدير مار الياس الطوق زحلة من عام 2001 ولغاية عام 2007.

– منحه سيادة المطران اندره حداد رتبة ارشمندريت شرفاً عام 2007.

– عيّن رئيساً لدير مار يوحنا الخنشارة وخادماً لرعية السيدة بولونيا من عام 2007 ولغاية عام 2010.

– عيّن نائباً اسقفياً عاماً في ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك في 25 شباط 2013.

- انتخب رئيساً عاماً للرهبانية الباسيلية الشويرية في 15 تموز 2013.

- عيّن عضواً في اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية من عام 2013 ولغاية عام 2020

- عيّن رئيساً لدير مار يوحنا الخنشارة وخادماً لرعية سيدة النياح الجوار من عام 2019 ولغاية اليوم.

- عيّن عضواً في المجلس الكهنوتي لأبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك من عام 2019 ولغاية اليوم".