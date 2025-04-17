المطران ابراهيم ترأس رتبة الغسل في سيدة النجاة

ترأس رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم صلاة الغروب والليترجية الإلهية ورتبة غسل الأرجل في كاتدرائية سيدة المسيح في يوم خميس الأسرار المقدس بمشاركة كهنة الأبرشية وحضور عضو المجلس الدستوري القاضي ايلي مشرقاني، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود وحشد كبير من المؤمنين.

ولفت المطران ابراهيم، في عظته، الى أننا "نقف هذا اليوم أمام إحدى أقدس اللحظات في حياة الرب يسوع على الأرض، لحظة لم يُكتَب فيها فقط مشهدٌ من التاريخ، بل فُتِح فيها باب السرّ، وتجلّى فيها وجه الحبّ الإلهي بأسمى مظاهره".

وأشار الى أنه "في هذا الخميس العظيم المقدّس، خميس الأسرار، نرى يسوع، العريس السماوي، يجثو عند أقدام تلاميذه، ليغسلها. ليس هناك مشهد أكثر ثورةً على مفاهيم القوة والمجد البشري من هذا! الإله يغسل أرجل الإنسان".

وقال "أنتم تدعونني معلّمًا وسيّدًا، وحسنًا تقولون، لأني كذلك. فإن كنتُ وأنا السيّد والمعلّم قد غسلت أرجلكم، فيجب عليكم أنتم أيضًا أن يغسل بعضكم أرجل بعض".

وتابع "غسل الأرجل ليس طقسًا رمزيًا فقط، بل إعلان لجوهر الكهنوت: أن يكون الكاهن خادمًا. لا يتسلّط، بل ينحني. لا يطلب الأُجرة، بل يُعطي الذات. لا يدين، بل يرحم".