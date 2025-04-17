شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور الوزير المفوض أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس والهيئة، وكذلك أهمية قيام وسائل الإعلام المختلفة بدورها التنموي في رصد الفرص الاستثمارية والترويج لها، وتعظيم العوائد الاقتصادية، لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في تلك الفرص، مما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن الدولة المصرية تقوم بجهد كبير لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير من خلال قيام الهيئة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار.