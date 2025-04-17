التقى رئيس لجنة الشّباب والرّياضة النّيابيّة النّائب سيمون أبي رميا وأعضاء اللّجنة النّواب: آغوب تيريزيان، وضاح الصادق، ينال الصلح، جهاد بقرادوني، ورازي الحاج، قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، في متابعة لتحقيقات ملف مسبح رئيس الجمهوريّة السّابق إميل لحود الأولمبي؛ وذلك بعد الإخبار الّذي قدّمته اللجنة إلى القضاء المختص.
وأوضح المكتب الإعلامي لأبي رميا، أنّ "النّواب اطلعوا على مجريات التّحقيق، وناقشوا آليّة تسريع البتّ في الملف، وتمّ الإتفاق على وضع خطّة متابعة دائمة وعمليّة لضمان المضي قُدمًا في مسار المحاسبة وكشف الحقائق".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة تابعوا مع القاضي منصور التحقيقات بملف مسبح إميل لحود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.