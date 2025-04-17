رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة تابعوا مع القاضي منصور التحقيقات بملف مسبح إميل لحود

التقى رئيس لجنة الشّباب والرّياضة النّيابيّة النّائب سيمون أبي رميا وأعضاء اللّجنة النّواب: آغوب تيريزيان، وضاح الصادق، ينال الصلح، جهاد بقرادوني، ورازي الحاج، قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، في متابعة لتحقيقات ملف مسبح رئيس الجمهوريّة السّابق إميل لحود الأولمبي؛ وذلك بعد الإخبار الّذي قدّمته اللجنة إلى القضاء المختص.

وأوضح المكتب الإعلامي لأبي رميا، أنّ "النّواب اطلعوا على مجريات التّحقيق، وناقشوا آليّة تسريع البتّ في الملف، وتمّ الإتفاق على وضع خطّة متابعة دائمة وعمليّة لضمان المضي قُدمًا في مسار المحاسبة وكشف الحقائق".