استقبل المدير العام لأمن الدّولة اللّواء الرّكن إدكار لاوندس في مكتبه، النّائب فيصل الصايغ في زيارة تهنئة، حيث جرى البحث في الأوضاع العامّة في البلاد. كما التقى النّائب أسعد درغام في الإطار نفسه.

كانت هذه تفاصيل خبر لاوندس التقى النائبين الصايغ ودرغام وبحث معها بالأوضاع العامة في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.