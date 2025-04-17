ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" أنّ "المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أنهى استجواب الوزير الأسبق نهاد المشنوق، الّذي أوضح لدى مغادرته الجلسة "أنّه حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشّهداء، الّذين يعتقدون أنّ الغياب عن الجلسة موجَّه ضدّهم، أكثر ممّا هو إصرار على اتباع النّص الدّستوري المتعلّق بمحاكمة الروساء والوزراء".
وأشار المشنوق إلى أنّ "الجلسة كانت مريحة والتّحقيق دقيق ومفيد، وجرى توضيح الأمور المتعلّقة بالتّقرير الّذي تسلّمته في شهر نيسان 2014 حول وجود باخرة في المياه اللّبنانيّة".
من جهته، اعتبر وكيله المحامي نعوم فرح، بحسب الوكالة، أنّ "هدف المشنوق من الحضور هو تقديم أي معلومة يطلبها المحقّق العدلي، من أجل الوصول إلى الحقيقة"، مؤكّدًا "أنّنا ما زلنا متمسّكين بحصريّة صلاحيّة المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء والوزراء، ولذلك تقدّمنا أمس بدعوى لمخاصمة الدّولة، بما خصّ إصرار المحقّق العدلي على الادّعاء على موكّلي".
كانت هذه تفاصيل خبر المشنوق بعد استجوابه من قبل القاضي البيطار: الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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