علمت " النشرة" أن "ضجة قد قامت ضد إحدى الموظفات في سراي عاصمة قضاء في جبل لبنان لاقدامها على الاتصال بشخصيات معينة لاستدراجهم لمعرفة معلومات تخصها لأسباب مجهولة، وتضع هاتفها الجوال على ال"SPEAKER" ليستمع الحاضرون في مكتبها لفحوى الأحاديث.الامر الذي خلف موجة من الاستياء".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: موظفة بسراي قضاء بجبل لبنان تثير الجدل لقيامها باتصالات بشخصيات لاستدراجهم لمعرفة معلومات تخصها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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