بوتين سيلتقي وزير الخارجية الإيراني اليوم

أفادت وكالات أنباء روسية، عن ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الخميس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور روسيا". ونقلت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان عن يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئيس فلاديمير بوتين، قوله إنّه "سيستقبل الوزير اليوم".

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