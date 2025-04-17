أردوغان: نريد أن تنتهي المجازر في غزة والحرب بين روسيا وأوكرانيا وأن تحقق سوريا السلام

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "أنّنا نريد أن تنتهي المجازر في غزة وأن تحقق سوريا السلام الذي تتوق إليه منذ 14 عاماً، وأن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل".
وأوضح خلال مشاركته في حفل تخرج دفعة من الكوماندوز التركي بالعاصمة أنقرة، أن "بلاده لا ترغب أبدا في نشوب أزمات جديدة في المناطق المجاورة التي تعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار والصراعات". وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أشار إلى "أنّنا وصلنا إلى مرحلة اجتثاث الإرهاب من جذوره عبر العمليات التي نفذناها في شمال سوريا والعراق".
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