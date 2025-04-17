غروسي: المهلة قصيرة أمام الولايات المتحدة وإيران لإبرام اتفاق

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الخميس في طهران أن "أمام الولايات المتحدة وإيران مهلة قصيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي". وأوضح غروسي، في حديث لوسائل إعلام إيرانية، أننا"نحن في مرحلة حاسمة في هذه المفاوضات المهمة ندرك أننا لا نملك إلا مهلة قصيرة لذا انا هنا لتسهيل هذه العملية".

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