بوتين التقى أمير قطر: العلاقات الروسية القطرية تتعزز وسنتناقش بملف تقديم الدعم للشعب السوري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني، أن "العلاقات الروسية القطرية تتعزز، وهناك عدد كبير من المشاريع بين قطر وروسيا ونتعاون في تصدير الغاز".

وشدد بوتين، على أن "قطر تقوم بجهود كبيرة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، معتبراً أن "الحل الدائم يمكن أن يتم عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن وإقامة دولة فلسطينية".

وقال "سنناقش مع أمير قطر ملف سوريا وتقديم الدعم للشعب السوري".