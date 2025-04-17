الكرملين: الأوروبيون يريدون استمرار الحرب في أوكرانيا

اعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف الأوروبيين بأن "ما نراه للأسف من قبل الأوروبيين هو التركيز على استمرار الحرب".

وقُتل شخصان وأصيب 16 آخرين بجروح في قصف روسي طال ليل الأربعاء-الخميس مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة سيرغي ليساك.

وذكر الحاكم إنّ "الروس قتلوا طفلا صغيرا في دنيبرو"، مشيرا إلى أنّ الضحية الثانية هي "امرأة مسنّة". وأضاف أنّ القصف أسفر أيضا عن سقوط 16 جريحا وتضرّر عدد من المنازل والمباني الرسمية.

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة بوريس فيلاتوف إنّ "العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 28 بينهم أربعة أطفال"، مشيرا إلى أنّ 15 مبنى تضرّرت من جراء القصف.