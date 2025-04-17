تاس: المحكمة العليا الروسية علقت حظر نشاط حركة طالبان في روسيا

افادت وكالة "تاس"، بأن "المحكمة العليا الروسية تعلق حظر نشاط حركة طالبان في روسيا".

وكانت الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق أن "إجراءات شطب حركة "طالبان" من قائمة التنظيمات الإرهابية مستمرة، وستعلن الوزارة عن ذلك فور استكمال الإجراءات ذات الصلة".

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو "استعداد سلطات روسيا لحوار سياسي بناء مع أفغانستان بما في ذلك لإعطاء زخم للتسوية الداخلية في أفغانستان، كما تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما الروسي يقدم آلية قضائية تسمح بشطب حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية".

وتسيطر "طالبان" على السلطة في أفغانستان منذ نهاية صيف عام 2021. ومنذ ذلك الحين، زار ممثلون أفغان روسيا عدة مرات، كما شاركت وفود من "طالبان" في اجتماعات "صيغة موسكو" حول الوضع في أفغانستان، وكذلك في جلسات "منتدى قازان" السابقة.