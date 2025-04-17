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حياة كريمة تواصل مبادرة التعليم حياة لتوعية المجتمع

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 17 أبريل 2025 01:24 م

تواصل مؤسسة حياة كريمه من جهودها  وذلك لتمكين طلاب المدارس في مختلف المحافظات من خلال ثلاثة محاور رئيسية: التوعية المجتمعية، والتوعية الرقمية، والتعريف بمنصة التعليم الذكي .

وقالت الدكتورة هند جلال نائب رئيس قطاع التمكين الإجتماعى بمؤسسة حياة كريمة ، أن مبادرة التعليم حياة أطلقتها المؤسسه سنه 2022، بالتعاون مع مؤسسة ڤودافون مصر للتنمية ، وتعمل علي الوصول لطلاب المدارس في المحافظات المختلفة، لتحقيق معادلة التوعية + التكنولوجيا + المعرفة = مستقبل أقوى.

و أكملت تعمل المبادرة علي 3محاور  رئيسية و هي :
•توعية مجتمعية: ليفهم  الطلاب  قضايا مجتمعهم ويكون ليهم دور إيجابي.
•توعية رقمية: لتعريفهم  كيفية  التعامل  بأمان ووعي في العالم الرقمي.
•تعريف بمنصة التعليم الذكي الخاصة بـVodafone: لنصل  بهم  لمحتوى تعليمي متطور وسهل الاستخدام.

و أضافت  أن المبادرة وصلت حتي الان لأكثر من 120 ألف طالب وطالبة في 10 محافظات وهي :
الغربية – القليوبية – بني سويف – البحيرة – قنا – أسوان – الإسكندرية – المنوفية – سوهاج – الدقهلية.

مؤكدا أن المشوار مستمر إيمانا منا   بإن ن التعليم مش بس مادة دراسية، بل التعليم هو الحياة.

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طلاب المدارس

 

 

 

 

 

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مؤسسة حياة كريمة

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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