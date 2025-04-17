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شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تواصل مبادرة التعليم حياة لتوعية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالخميس، 17 أبريل 2025 01:24 م
تواصل مؤسسة حياة كريمه من جهودها وذلك لتمكين طلاب المدارس في مختلف المحافظات من خلال ثلاثة محاور رئيسية: التوعية المجتمعية، والتوعية الرقمية، والتعريف بمنصة التعليم الذكي .
وقالت الدكتورة هند جلال نائب رئيس قطاع التمكين الإجتماعى بمؤسسة حياة كريمة ، أن مبادرة التعليم حياة أطلقتها المؤسسه سنه 2022، بالتعاون مع مؤسسة ڤودافون مصر للتنمية ، وتعمل علي الوصول لطلاب المدارس في المحافظات المختلفة، لتحقيق معادلة التوعية + التكنولوجيا + المعرفة = مستقبل أقوى.
و أكملت تعمل المبادرة علي 3محاور رئيسية و هي :
•توعية مجتمعية: ليفهم الطلاب قضايا مجتمعهم ويكون ليهم دور إيجابي.
•توعية رقمية: لتعريفهم كيفية التعامل بأمان ووعي في العالم الرقمي.
•تعريف بمنصة التعليم الذكي الخاصة بـVodafone: لنصل بهم لمحتوى تعليمي متطور وسهل الاستخدام.
و أضافت أن المبادرة وصلت حتي الان لأكثر من 120 ألف طالب وطالبة في 10 محافظات وهي :
الغربية – القليوبية – بني سويف – البحيرة – قنا – أسوان – الإسكندرية – المنوفية – سوهاج – الدقهلية.
مؤكدا أن المشوار مستمر إيمانا منا بإن ن التعليم مش بس مادة دراسية، بل التعليم هو الحياة.
طلاب المدارس
مؤسسة حياة كريمة
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