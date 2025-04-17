شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تواصل مبادرة التعليم حياة لتوعية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مؤسسة حياة كريمه من جهودها وذلك لتمكين طلاب المدارس في مختلف المحافظات من خلال ثلاثة محاور رئيسية: التوعية المجتمعية، والتوعية الرقمية، والتعريف بمنصة التعليم الذكي .

وقالت الدكتورة هند جلال نائب رئيس قطاع التمكين الإجتماعى بمؤسسة حياة كريمة ، أن مبادرة التعليم حياة أطلقتها المؤسسه سنه 2022، بالتعاون مع مؤسسة ڤودافون مصر للتنمية ، وتعمل علي الوصول لطلاب المدارس في المحافظات المختلفة، لتحقيق معادلة التوعية + التكنولوجيا + المعرفة = مستقبل أقوى.

و أكملت تعمل المبادرة علي 3محاور رئيسية و هي :

•توعية مجتمعية: ليفهم الطلاب قضايا مجتمعهم ويكون ليهم دور إيجابي.

•توعية رقمية: لتعريفهم كيفية التعامل بأمان ووعي في العالم الرقمي.

•تعريف بمنصة التعليم الذكي الخاصة بـVodafone: لنصل بهم لمحتوى تعليمي متطور وسهل الاستخدام.

و أضافت أن المبادرة وصلت حتي الان لأكثر من 120 ألف طالب وطالبة في 10 محافظات وهي :

الغربية – القليوبية – بني سويف – البحيرة – قنا – أسوان – الإسكندرية – المنوفية – سوهاج – الدقهلية.

مؤكدا أن المشوار مستمر إيمانا منا بإن ن التعليم مش بس مادة دراسية، بل التعليم هو الحياة.

طلاب المدارس

مؤسسة حياة كريمة