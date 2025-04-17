شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الخير عضو التحالف الوطنى تطلق أنشطة لتنمية الأسرة والطفولة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سلسلة من الأنشطة الهادفة لاستثمار إمكانيات مراكز تنمية الأسرة والطفولة بمحافظتي أسوان والبحيرة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تأتي هذه الأنشطة في سياق خطة متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة لسكان القرى المستهدفة، ضمن رؤية التحالف الوطني لتفعيل دور مراكز تنمية الأسرة والطفولة في تقديم خدمات حيوية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن هذه الأنشطة تمثلت في تنظيم قافلة طبية للكشف على أمراض العيون ضمن مبادرة "عنيك في عنينا"، داخل مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية جرف حسين بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي، وصرف الأدوية، وتشخيص حالات احتياج نظارات طبية وتوزيعها، بالإضافة إلى إعداد قوائم بالمرضى المحتاجين لإجراء عمليات جراحية تمهيدًا لتنفيذها.

كما أوضح عبدالفتاح، أن الأنشطة شملت أيضًا تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية، وافتتاح حضانة للأطفال لخدمة أبناء جرف حسين، مع الاستعداد لافتتاح مبنى رياض أطفال قريبًا.

وفي خطوة داعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، أعلن عبدالفتاح عن الاستعداد لافتتاح مركز "استدامة" لتأهيل وتدريب السيدات المعيلات في القرى على الحرف اليدوية والتراثية، ضمن سلسلة مراكز استدامة التي أنشأتها "صناع الخير" لتمكين المرأة الريفية.

وأشاد أ.هاني عبدالفتاح بالتعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تقديم خدمات نوعية للأسرة والطفولة في القرى الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.