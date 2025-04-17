شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى بالغربية ينظم زيارة دعم نفسى وترفيهى لأطفال دار العطاء بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار أنشطته الاجتماعية المستمرة، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الغربية زيارة ميدانية إلى دار أيتام "دار العطاء" بمدينة طنطا، وذلك بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال في يوم اليتيم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود التحالف لترسيخ مفاهيم العطاء والمشاركة المجتمعية، وتأكيدًا على أهمية تحسين جودة حياة الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما الأطفال في دور الرعاية، من خلال توفير بيئة دافئة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والأمان.

وشهدت الزيارة توزيع مجموعة من الألعاب المناسبة لأعمار الأطفال، استفاد منها 31 طفلًا (16 ولدًا و15 بنتًا) لا تتجاوز أعمارهم السبع سنوات، حيث تنوعت بين الألغاز وألعاب الليغو والدمى والكرات، ما أتاح للأطفال التفاعل والمشاركة في أنشطة فردية وجماعية، وقد لاحظ فريق الزيارة تفاعلًا كبيرًا من الأطفال الذين انخرطوا في أنشطة تعزز العمل الجماعي وتنمي المهارات الاجتماعية والعاطفية.

كما تضمنت الزيارة جلسات قراءة قصص قصيرة تهدف إلى غرس القيم الإنسانية، تلتها حوارات بسيطة مع الأطفال لتحفيزهم على التفكير والمشاركة.

وفي جانب آخر من الزيارة، قام فريق التحالف بتسليم الدار كمية من المستلزمات الغذائية الأساسية، شملت الأرز والمكرونة والزيت والسمنة واللوبيا والصلصة، بالإضافة إلى مشروبات باردة قُدمت للأطفال خلال الفعالية. وتم التنسيق مع إدارة الدار لضمان تخزين وتوزيع هذه المواد بطريقة منظمة تلبي احتياجات المقيمين في الدار.

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده في دعم الفئات المستحقة، انطلاقًا من رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع متضامن أكثر وعيًا وفعالية.