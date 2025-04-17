شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الحياة عضو التحالف الوطنى تشارك فى تنظيم ملتقى القاهرة الدولى للحكى والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تشارك مؤسسة صناع الحياة مصر، في تنظيم فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للحكي في دورته الأولى، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 16 وحتى 22 أبريل بالقاهرة وعدد من المحافظات.

وتسهم المؤسسة في تنظيم الملتقى من خلال أكثر من 250 متطوعًا ومتطوعة من الشباب، حيث ينتشر المتطوعون في مختلف الأنشطة التي تتنوع بين عروض فنية، وورش عمل، وجلسات تفاعلية تهدف جميعها إلى إحياء فن الحكي وتعزيز دوره في التعبير والتواصل بين الثقافات.

ويُعد ملتقى القاهرة الدولي للحكي أول حدث ثقافي من نوعه في مصر بهذا الحجم والتنوع، حيث يسلط الضوء على فنون الحكي كأداة فنية وتربوية وثقافية، من خلال مجموعة من الفعاليات والعروض والورش التدريبية المتخصصة.

وأكدت صناع الحياة أن مشاركتها تأتي في إطار رؤيتها لتعزيز قيمة التطوع ودوره في دعم الثقافة والتنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن "وجودنا جزء من الحكاية... ودائمًا حكاياتنا بتبدأ بالتطوع".

