مقترح فرنسي لإسرائيل.. إنهاء الحرب وإقامة "دولة فلسطينية" مقابل تطبيع عربي

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الخميس، أن فرنسا اقترحت على إسرائيل اتفاقا شاملا يتضمن إنهاء الحرب في غزة مقابل تطبيع العلاقات مع السعودية.

وأوضح الإعلام العبري، أن المقترح الفرنسي يشمل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة بشكل كامل، مع استحداث آلية تسمح لإسرائيل استئناف عملياتها في غزة "إذا تطلب الأمر"، على شاكلة الآلية المضمنة في اتفاق لبنان.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي، يتضمن مقترح باريس اعتراف عدة دول بالدولة الفلسطينية مقابل اعتراف السعودية ودول إسلامية أخرى بإسرائيل، لكنه في الوقت نفسه يسمح لإسرائيل بعدم الاعتراف صراحة بالدولة الفلسطينية، والإشارة إليها بعبارات مبهمة.

وقال مستشار الرئيس الفرنسي للسلام في الشرق الأوسط عوفر برونشتين، إن الرئيس ماكرون أجرى محادثات بشكل شبه يومي مع القادة في المنطقة خلال الأسابيع الماضية، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت.

وأكد برونشتين، أن باريس تريد أن تكون ضمن مجموعة ولا تخطط للمبادرة بشكل فردي، موضحا أن الرئيس ماكرون يرغب في أن تشمل المبادرة دولا عربية وإسلامية وأوروبية.

وتستعد فرنسا والسعودية لترؤس مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر انعقاده في يونيو المقبل.

وأكدت المملكة العربية السعودية، في فبراير الماضي، موقفها الثابت من قيام دولة فلسطينية، مشددة على أنه ليس محلا للتفاوض أو المزايدة.