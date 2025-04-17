"الكتائب" نظم جولة دبلوماسية في متحف الاستقلال لمناسبة ذكرى انطلاق "المقاومة اللبنانية"

نظّم جهاز العلاقات الخارجيّة في "​حزب الكتائب اللبنانية​"، بالشّراكة مع إدارة متحف الاستقلال، زيارةً للمتحف دُعي إليها دبلوماسيّون من مختلف السّفارات الأجنبيّة في لبنان، وممثّلون عن هيئات أجنبيّة، لمناسبة الذّكرى الخمسين لانطلاق "المقاومة اللّبنانيّة" في 13 نيسان 1975، وشارك فيها أعضاء من المكتب الّسياسي الكتائبي.

وقام المشاركون في الزّيارة بجولة على أقسام المتحف، جرى خلالها شرح لتاريخ لبنان وحزب "الكتائب"، كما كانت لمحة عن الحرب اللّبنانيّة والمراحل الّتي مرّت بها.

وفي ختام الجولة، أكّد رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "الكتائب" مروان عبدالله، أهميّة "معرفة التّاريخ الّذي منه نستخلص العِبر للمستقبل"، مشيرًا إلى "أهميّة عقد مؤتمر للمصالحة والمصارحة، الّذي يمثّل حجر الزّاوية لبناء لبنان جديد، ونظام يستطيع الجميع أن يعيشوا في ظلّه بكرامة ومساواة".