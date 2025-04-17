نظّم جهاز العلاقات الخارجيّة في "حزب الكتائب اللبنانية"، بالشّراكة مع إدارة متحف الاستقلال، زيارةً للمتحف دُعي إليها دبلوماسيّون من مختلف السّفارات الأجنبيّة في لبنان، وممثّلون عن هيئات أجنبيّة، لمناسبة الذّكرى الخمسين لانطلاق "المقاومة اللّبنانيّة" في 13 نيسان 1975، وشارك فيها أعضاء من المكتب الّسياسي الكتائبي.
وقام المشاركون في الزّيارة بجولة على أقسام المتحف، جرى خلالها شرح لتاريخ لبنان وحزب "الكتائب"، كما كانت لمحة عن الحرب اللّبنانيّة والمراحل الّتي مرّت بها.
وفي ختام الجولة، أكّد رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "الكتائب" مروان عبدالله، أهميّة "معرفة التّاريخ الّذي منه نستخلص العِبر للمستقبل"، مشيرًا إلى "أهميّة عقد مؤتمر للمصالحة والمصارحة، الّذي يمثّل حجر الزّاوية لبناء لبنان جديد، ونظام يستطيع الجميع أن يعيشوا في ظلّه بكرامة ومساواة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الكتائب" نظم جولة دبلوماسية في متحف الاستقلال لمناسبة ذكرى انطلاق "المقاومة اللبنانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.