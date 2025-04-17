فرعية لجنة التربية النيابية تابعت درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية

عقدت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة عن لجنة التّربية الوطنيّة والتّعليم العالي والثّقافة، جلسةً لها في مجلس النّواب برئاسة النّائبة حليمة القعقور، لمتابعة درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996، الّذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسيّة ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسيّة في المدارس الخاصة غير المجانيّة. وقد عدّلت اللّجنة بعض مواد اقتراح القانون، وستكمل دراستها الخميس المقبل.

حضر الجلسة النّواب إدغار طرابلسي، أشرف بيضون، شربل مارون، أنطوان حبشي وعدنان طرابلسي، ممثّلو وزارة التّربية رئيس مصلحة التّعليم الخاص عماد الأشقر، القاضي سميح مداح والمحامي شوكت حولا.