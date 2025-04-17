بلدية ميس الجبل: انتهاء عمليات كشف ومسح أضرار العدوان وعلى الدولة إطلاق عملية إعادة الإعمار

أشارت بلدية ​ميس الجبل​، إلى أنّ "مع انتهاء عمليّات كشف ومسح الأضرار الّتي خلّفها العدوان الأخير في البيوت والمباني والمؤسّسات ضمن نطاق مدينة ميس الجبل، وبعد مرور 10 أيّام من العمل المتواصل، نتقدّم بالشّكر الجزيل إلى ​مجلس الجنوب​، وإلى لجان الكشف الّتي شاركت وأعطت وقتها وجهدها لخدمة أهلنا، وكلّ المهندسين العاملين في مسح الأضرار، وإلى أهلنا الّذين تكبّدوا عناء الحضور والانتظار، وتعاونوا مع لجان الكشف بكل أمانة ومحبّة وتقدير لجهودهم".

وتوجّهت في بيان، إلى ​الحكومة اللبنانية​ بمؤسّساتها ووزاراتها وإداراتها الرّسميّة كافّة، "علّها تسمع نداء الجنوبيّين، وتتطلّع إلى أحوالهم، فهم مَن ضحّى وقدّم أغلى الدّماء والأرزاق والممتلكات دفاعًا عن كل لبنان، وما زالوا يعيشون النّزوح والتّهجير لأنّ بيوتهم مدمَّرة وتنتظر عمليّة إعادة الإعمار ليعودوا إليها".

وطالبت البلديّة، ​الدولة اللبنانية​ بحكومتها وأجهزتها ومؤسّساتها بأن "تقوم بما يلزم لإطلاق عمليّة إعادة إعمار مدينة ميس الجبل واخواتها من قرى الجنوب المدمَّرة، وللتّعويض على أهلنا وأبنائنا بما يحفظ كرامتهم وسيادتهم وانتماءهم لهذا الوطن".

وشدّدت على أنّ "هذه مسؤوليّة وطنيّة على المعنيّين إدراكها وتحقيقها، والسّعي لإنجازها بأسرع وقت ممكن"، لافتةً إلى أنّ "كذلك الأمر فيما يتعلّق بالبنى التّحتيّة والخدمات الأساسيّة من هاتف وكهرباء ومياه وطبابة وطرقات وغيرها من أسس ومقوّمات الصّمود".