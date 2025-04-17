وزيرة التربية ترأست اجتماعا تحضيريا للامتحانات الرسمية وعرضت مع سفراء تعزيز اتفاقيات التعاون

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ورؤساء الوحدات في المديرية العامة ودائرة الإمتحانات، ورؤساء المناطق التربوية، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وفريق عمل المركز، ومديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس ودائرة المحاسبة.

وعرض المجتمعون، التحضيرات الإدارية والتربوية والمالية واللوجستية والفنية المخصصة لإجراء الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة .

من جهة ثانية استقبلت كرامي سفير روسيا الإتحادية في لبنان السيد ألكسندر روداكوف، في زيارة بروتوكولية تم في خلالها عرض العلاقات الثنائية التربوية والجامعية بين البلدين، وموضوع المنح الدراسية الروسية للطلاب اللبنانيين، وتم التوافق على إعادة تفعيل اتفاقيات التعاون وتحديثها لخدمة الطلاب .

ثم استقبلت سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن اتابكيان وكان عرض للعلاقات التربوية والجامعية والثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها .

كما استقبلت سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر وتناول البحث متابعة اتفاقية التعاون التربوي والجامعي خصوصا لجهة المنح المقدمة للطلاب اللبنانيين ، وتعزيز التعاون عبر تفعيل هذه الإتفاقية وتمديد فترة تطبيقها.

واجتمعت الوزيرة كرامي مع ممثلين للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتم البحث في متابعة التعليم للجميع وتأمين الدعم لتعليم التلامذة غير اللبنانيين ،

واجتمعت الوزيرة كذلك مع سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو وبحثت معه في العلاقات التربوية والمشاريع المشتركة الهادفة إلى تطوير التعليم ورفع مستوى مخرجاته .

وترأست كرامي اللقاء المبرمج لمنطقتي الجنوب والنبطية ، ورحبت بالحضور مؤكدة ان" الهدف من التواصل المباشر مع الهيئتين الإدارية والتعليمية هو الإطلاع على الواقع والإستماع إلى الحاجات والتطلعات ، منطلقة من مهنتة التعليم والبحث الإجرائي التشاركي إلى تعزيز التفاعل المباشر".

وأكدت أن "العناية بالمعلمين والمتعلمين هي من المسلمات العلمية والإنسانية"، مشيرة إلى أننا "لم نكن يوما ضد لإضراب والحق في التعبير ، وأننا نبذل جهدنا كحكومة لتوفير ما هو مقبول للعيش الكريم وصولا إلى سلسلة للرتب والرواتب، إذ أن هدفنا هو الوصول إلى حلول مستدامة لتحسين وضع المعلم في ظل وجود ملاك ومتعاقدين من فئات متعددة ومصادر تمويل متنوعة وغير كافية ، لا سيما وأن المرسوم صدر وسوف يتم صرف الإعتمادات للهيئة التعليمية ".

وحول التدخل السياسي في التربية أشارت الوزيرة إلى ان "الجهد راهنا هو لكي نجعل ال​سياسة​ في خدمة التربية وليس العكس".