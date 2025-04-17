أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-04-16، وفي محلّة الميناء/طرابلس، عُثِرَ على جثّة رجل متحلّلة مجهولة الهويّة، داخل البحر بالقرب من جزيرة البلان، طوله نحو 182 سنتيمترًا، ويرتدي قميصًا صيفيًّا أسود اللّون".
وطلبت، بناءً على إشارة القضاء المختص، من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، "الإتصال بمخفر الميناء البحري في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 612521/06، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد مستشفى طرابلس الحكومي".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت أوصاف جثة رجل مجهول الهوية عُثر عليها في البحر في الميناء- طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.