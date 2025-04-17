قوى الأمن عممت أوصاف جثة رجل مجهول الهوية عُثر عليها في البحر في الميناء- طرابلس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-04-16، وفي محلّة ​الميناء​/طرابلس، عُثِرَ على جثّة رجل متحلّلة مجهولة الهويّة، داخل البحر بالقرب من جزيرة البلان، طوله نحو 182 سنتيمترًا، ويرتدي قميصًا صيفيًّا أسود اللّون".

وطلبت، بناءً على إشارة القضاء المختص، من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، "الإتصال بمخفر الميناء البحري في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 612521/06، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد مستشفى طرابلس الحكومي".