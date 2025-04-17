حيدر: هيكل قال إن الجيش قام بأكثر من 3000 عملية لمصادرة السلاح والانتشار بمفرده

أشار وزير العمل محمد حيدر، بعد مشاركته في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى أنّ "قائد الجيش اللّبناني العماد رودولف هيكل قال إنّ أكثر من 3000 عمليّة قام بها الجيش لمصادرة السّلاح والانتشار بمفرده، وأكثر من 2500 عمليّة بالتّعاون مع "اليونيفيل".
وأكّد أنّ "الجيش يقوم بواجباته في جنوب نهر الليطاني وشماله، واستلم عددًا من المواقع الفلسطينيّة"، لافتًا إلى أنّ "أحد الوزراء طرح مجدّدًا مسألة الجدول الزّمني لتسليم السّلاح غير الشّرعي، لكنّ رئيس الجمهورية تجاوز هذه الفكرة ولم تُناقَش".
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