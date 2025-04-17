هنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد معربا عن أمله بأن "يكون درب الجلجلة والآلام هذا العام، من فلسطين إلى لبنان، درب آمال ومعبرًا نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا".
وأكد بري أن "هذه المناسبات بما تحمل من قيم روحية وإنسانية سامية، تشكل محطة للإيمان الراسخ بأن الحق لا يموت، وأن أنوار العدل أقوى من ظلام القهر، وأن وعد القيامة هو انتصار الحياة على الموت، والمحبة على الكراهية، والوحدة على الانقسام".
وأمل أن "يكون درب الجلجلة والآلام هذا العام، رغم قسوة الجراح، درب آمال ومعبرًا نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا".
كانت هذه تفاصيل خبر بري هنأ اللبنانيين بالفصح المجيد: نأمل أن يكون درب الجلجلة معبرًا نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.