أكّد وزير الصّناعة ​جو عيسى الخوري​، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أنّ "وزراء حزب "القوّات اللّبنانيّة" أثاروا موضوع تحديد جدول زمني لتسليم السّلاح غير الشرعي، اللّبناني وغير اللّبناني في خلال ستّة أشهر"، مشيرًا إلى أنّه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة: وزراء "القوات" أثاروا مسألة تحديد جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي خلال 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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