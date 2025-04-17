القصيفي بحث مع درويش بإجراءات لوجستية لتأهيل قاعدة تمثال الشهداء ومحيطه في بيروت

زار نقيب محرّري الصّحافة اللّبنانيّة ​جوزف القصيفي​، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش في مكتبه، وبحث معه في بعض الإجراءات اللّوجستيّة الخاصّة بتأهيل قاعدة تمثال الشّهداء ومحيطه في وسط العاصمة، استعدادًا لذكرى شهداء الصّحافة اللّبنانيّة الّذي تحييه نقابة المحرّرين في السّادس من أيّار من كل عام.

وشكر القصيفي لدرويش "الإيجابيّة الّتي أبداها"، مشدّدًا على "تمتين أواصر التّعاون بين النّقابة وبلديّة العاصمة".