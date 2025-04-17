زار نقيب محرّري الصّحافة اللّبنانيّة جوزف القصيفي، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش في مكتبه، وبحث معه في بعض الإجراءات اللّوجستيّة الخاصّة بتأهيل قاعدة تمثال الشّهداء ومحيطه في وسط العاصمة، استعدادًا لذكرى شهداء الصّحافة اللّبنانيّة الّذي تحييه نقابة المحرّرين في السّادس من أيّار من كل عام.
وشكر القصيفي لدرويش "الإيجابيّة الّتي أبداها"، مشدّدًا على "تمتين أواصر التّعاون بين النّقابة وبلديّة العاصمة".
كانت هذه تفاصيل خبر القصيفي بحث مع درويش بإجراءات لوجستية لتأهيل قاعدة تمثال الشهداء ومحيطه في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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