مكتب البستاني: يترك لأصدقائه ومحبيه حرية الخيار في الانتخابات البلدية في دير القمر

أكّد المكتب الإعلامي للنّائب ​فريد البستاني​، بشأن الانتخابات البلديّة في بلدة ​دير القمر​، أنّ "الانتخابات البلديّة في بلدة دير القمر تندرج ضمن إطار المنافسة بين لوائح عائليّة، هدفها الأساسي خدمة البلدة وتعزيز مسيرتها الإنمائيّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "البستاني يترك الخيار لأصدقائه ومحبّيه بالتّصويت للائحة أو المرشّحين المفضّلين لديهم، متمنّيًا التّوفيق والنّجاح لمن يتمّ انتخابهم، لما فيه مصلحة دير القمر وأهلها"، لافتًا إلى أنّه "يُعرب عن استعداده الكامل للتّعاون والعمل المشترك مع المجلس البلدي المنتخَب، بما يخدم تطلّعات أبناء البلدة".