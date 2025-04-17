أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام، على "التمسك بالحفاظ على حيادية السلطة التنفيذية في استحقاق الانتخابات البلدية"، لافتاً الى أن "هدف الحكومة يتركز على تأمين نزاهة العملية الانتخابية".
وشدد المكتب، على أن "سلام يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في بيروت وفي كل المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حول الانتخابات البلدية: سلام يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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