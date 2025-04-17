مرقص: الحكومة وافقت على تمديد ولاية "اليونيفيل" والاعتداءات الإسرائيلية تؤخر انتشار الجيش جنوبًا

أوضح وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أنّ "رئيس الجمهوريّة جوزاف عون أكّد أنّ لقاءه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في قطر كان ممتازًا، وقطر أكّدت دعمها المؤسّسة العسكريّة وزيادة استثماراتها في لبنان".

ولفت إلى أنّ "الرئيس عون أشار إلى حرص الدول التي ستُساعد لبنان في الإصلاح، وأثنى على ما قامت به الحكومة على صعيد قانون المصارف. كما اتّصل بملك الأردن، وشكر الحكومة على إنجازها مشروعي قانونيين إصلاحيين"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الوزراء نواف سلام شدّد على وجوب إجراء التشكيلات القضائيّة في أسرع وقت ممكن، كما تحدّث عن زيارته إلى سوريا حيث بحث ملفّ ضبط الحدود ومكافحة التهريب كما ملف المفقودين في السجون السوريّة، وقد طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع معلومات حول انفجار مرفأ بيروت".

وأعلن مرقص أنّ "مجلس الوزراء وافق على تمديد ولاية اليونيفيل"، مؤكّدًا أنّ "هناك صعوبات كثيرة من ناحية إمكانات الجيش اللبناني، لكنّ الإعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة تؤخّر انتشار الجيش في الجنوب".