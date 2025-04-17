الجيش: توقيف أشخاص في منطقتَي البقاع والشمال ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 7 أشخاص".
وفي التفاصيل، أوضح القيادة، أنه "تم توقيف المواطنَين (د.ق.) و(م.ق.) في بلدة السفري – بعلبك، لحيازته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، توقيف المواطنَين (ا.ا.) و(ح.ا.) في منطقة ضهر المغر – القبة، لحيازتهما كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، توقيف السوريَّين (ا.ي.) و(ا.ز) في بلدة دورس – بعلبك، لحيازتهما مبلغًا ماليًّا مزوّرًا".
كذلك أعلنت أنه "تم توقيف المواطن (م.ك.) في منطقة مشاريع القاع، لتهريبه نحو 2800 سوري عبر الحدود بتواريخ مختلفة سابقة وإطلاقه النار، بالإضافة إلى نشره تسجيلًا صوتيًّا مسيئًا للجيش|.
ولفتت الى أن "دوريتين من مديرية المخابرات تؤازر كلًّا منهما وحدة من الجيش أوقفت شخصًا سوريًّا ونفذت عملية دهم وفقًا لما يلي:
• توقيف السوري (ا.ض.) في بلدة حورتعلا – بعلبك، لدخوله الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، واستخدامه كاميرات مراقبة بطريقة مشبوهة.
• دهم محل تجاري في مدينة بعلبك وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
وأكدت القيادة، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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