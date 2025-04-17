غروسي: اجتماعي مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية كان جيدا ومحادثاتي مع عراقجي كانت عميقة وصادقة

أشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى أننا "نتواصل مع واشنطن لبحث المساعدة للوصول لنتائج إيجابية بالمحادثات مع طهران"، لافتاً الى أن " اجتماعي مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية كان جيدا ومحادثاتي مع عراقجي كانت عميقة وصادقة".

وخلال زيارته إلى طهران، التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع وزير الخراجية الايراني عباس عراقجي وأجرى مشاورات معه.

وقال غروسي، في تغريدة مساء الأربعاء عقب اللقاء مع عراقجي، إن هذا اللقاء كان "مهماً" خلال زيارتي "التي كانت في محلها".

وأضاف غروسي أن "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقيم ضمانات ذات مصداقية بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ضروري في وقت هناك حاجة لدبلوماسية عاجلة فيه".

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن "المباحثات بين عراقجي وغروسي تناولت آخر تطورات التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران"، مشيرةً إلى أن "عراقجي أكد إرادة بلاده في استمرار هذا التعاون في إطار التزاماتها الحقوقية الدولية"، داعيا الوكالة إلى "ممارسة دورها المهني والتقني في إطار مسؤولياتها من دون التأثر بالضغوط غير المبررة لأطراف".

كما دعا وزير الخارجية الإيراني، مدير الذرية الدولية إلى ضرورة اتخاذ "مواقف صريحة وشفافة" بشأن التهديدات بضرب المنشآت النووية الإيرانية "السلمية"، مطلعا ضيفه على تفاصيل الجولة الأولى من المباحثات بينه وبين المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.