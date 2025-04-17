أمير قطر: سوريا تمر بمرحلة دقيقة وحساسة ومن مصلحة الجميع دعمها

أشار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى أننا "نعتز بالعلاقة مع روسيا وبحثنا سبل تطويرها، و يجب بحث كيفية تعزيز التبادل التجاري بين قطر وروسيا".

ولفت بن حمد، الى أن "التعاون مستمر مع روسيا خصوصا بشأن الملفات الساخنة في المنطقة"، موضحاً أننا "توصلنا لاتفاق بشأن غزة قبل عدة أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به".

وقال "موقفنا ثابت أنه لا يوجد سلام دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

وتابع "سوريا تمر بمرحلة دقيقة وحساسة ومن مصلحة الجميع دعمها".