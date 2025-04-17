شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: حزمة الخدمات المتكاملة تضم مكاسب حقيقية وغير مسبوقة للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح نقيبا للصحفيين، أن "الحزمة الخدمية والاقتصادية المتكاملة" التي تمكن من الحصول عليها، جاءت بعد مفاوضات مطولة، استطاع من خلالها جلب مكاسب حقيقية وغير مسبوقة لصالح الجماعة الصحفية، ومن بينها الزيادة الأكبر في بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاش في تاريخ نقابة الصحفيين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبد المحسن سلامة مع الزملاء الصحفيين من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، حيث استعرض معهم أبرز ملامح برنامجه الانتخابي وخطته لمعالجة أزمات ومشاكل الصحفيين، مع التأكيد على التزامه الكامل بخدمة الصحفيين جميعا دون استثناء.

وقال إنه يخوض العملية الانتخابية مدفوعا برغبة صادقة في خدمة جموع الزملاء الصحفيين، مشيرا إلى أنه لا يكتفي بمجرد تقديم الوعود وتعداد الأزمات التي يمر بها الصحفيون والمهنة ككل، وإنما جاء حاملا معه "الحلول العملية والحقيقية" التي من شأنها إنهاء الكثير من المشكلات والارتقاء بأوضاع الصحفيين.

وشدد عبد المحسن سلامه على أنه لا يقبل أن يغامر بتاريخه المهني والنقابي المبني على الشفافية والعمل الجاد، بإطلاق مجرد وعود لا أساس لها أو لا يمكن تحقيقها، مؤكدا أن كل تعهد أطلقه بشأن الزيادات المالية والخدمات والمكاسب، جاء بعد مفاوضات وإعداد وترتيبات واضحة قبل الإعلان عن خوضه العملية الانتخابية، والهدف الرئيسي من كل هذا الجهد الشاق، هو تعزيز مكانة الصحفيين واستعادة هيبتهم والارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية.

وأضاف أنه سيضع حلا نهائيا لمشكلة النادي البحري بالإسكندرية، بعد أن طالت الأزمة لعقود دون حسم، وسيعمل على تطوير مشروع العلاج على نحو يواكب الاحتياجات الحقيقية للصحفيين وأسرهم، لافتا إلى أن لديه "خطة عمل واضحة" في هذا الشأن تضمن توفير خدمة صحية متميزة تليق بالزملاء.

وأشار إلى أن إنشاء "مستشفى الصحفيين" سيكون ضمن أولويات عمله حال فوزه في الانتخابات، وذلك على غرار ما أنجزته النقابات المهنية الأخرى، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تستحق أن يكون لها الكيان الطبي الذي يخدم أبناءها بشكل لائق ومستدام.

وتطرق عبد المحسن سلامه إلى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاش النقابي، متعهدا أن تكون قيمة الزيادة مُرضية وتليق بجموع الصحفيين، مشيرا إلى أنه حرص على أن تكون الزيادة هي الأكبر من جميع الزيادات السابقة، وأن تتناسب مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إيمانا منه بأهمية تحسين الوضع المادي لجميع الزملاء بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء المهني.

وأكد سلامه أن برنامجه الانتخابي يتضمن أيضا حلولا عملية لمشكلات الزملاء مع التأمينات الاجتماعية وتيسير الإجراءات الخاصة بهم، فضلا عما يتضمنه الجانب الخدمي والاقتصادي من تقديم العديد من التيسيرات المصرفية، إلى جانب توفير مزايا نوعية للجماعة الصحفية في مشروعات سكنية وزراعية واستثمارية ستشكل دعما فعليا للصحفيين.

ولفت إلى أن نقابة الصحفيين يجب أن تعود حصنا منيعا لكل صحفي، وأن هذا الأمر يقتضي بالضرورة أن يكون على رأس النقابة من يتمتع بالخبرة والقدرة الحقيقية على الإنجاز والدفاع عن أعضاء النقابة واستعادة هيبتهم.