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إندونيسيا.. زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جزيرة بالي

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واس - جاكرتا 0 تبليغ

إندونيسيا.. زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جزيرة بالي

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جزيرة بالي الإندونيسية.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزياء الإندونيسية، بأن الزلزال وقع على بعد نحو 303 كيلومترات شرق منطقة كوتا سيلاتان، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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