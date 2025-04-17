شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جزيرة بالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جزيرة بالي الإندونيسية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزياء الإندونيسية، بأن الزلزال وقع على بعد نحو 303 كيلومترات شرق منطقة كوتا سيلاتان، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.