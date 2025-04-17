وسائل إعلام إيرانية: وزير الدفاع السعودي يزور طهران اليوم

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، بأن "وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، يزور إيران بدعوة من رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري".

ولفتت الوكالة، الى أنه "خلال هذه الزيارة، سيلتقي خالد بن سلمان، كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في إيران، بالإضافة إلى رئيس أركان القوات المسلحة، ويجري معهم مباحثات"، موضحةً انه "من بين مواضيع النقاش بين كبار مسؤولي الدفاع في إيران والسعودية في هذا الاجتماع، تطوير العلاقات الدفاعية والتعاون الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب".

وكان قد زار رئيس أركان القوات المسلحة السعودية، العام الماضي، طهران أيضًا بدعوة من باقري، وتُعد زيارة وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، الزيارة الثانية لمسؤول دفاعي سعودي رفيع المستوى إلى إيران.