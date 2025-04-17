الخارجية الصينية: منفتحون على المفاوضات مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أن "واشنطن تجاهلت مؤخرا مبدأ الإنصاف والمعاملة بالمثل وهذا أثر على التجارة العالمية ومصالح الدول". وأعلنت الخارجية، أنها "منفتحة على المفاوضات مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية"، لافتةً الى أننا "نطالب واشنطن بوقف ضغوطها المفرطة فورا وندعو لحل الخلافات التجارية بالحوار والاحترام".

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