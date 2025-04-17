"الخطوط الجوية السورية": نستكمل الترتيبات ‏تمهيدًا لاستئناف الرحلات بين سوريا والإمارات

أعلنت "​الخطوط الجوية السورية​"، "أنّها تعمل حاليًّا ‏على استكمال التّرتيبات الفنيّة واللّوجستيّة اللّازمة، بالتّنسيق مع الهيئة العامّة ‏للطّيران المدني السّوري ونظيرتها في ​الإمارات​، ‏تمهيدًا لاستئناف الرّحلات المباشرة بين البلدين الشّقيقين".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "سيتم الإعلان قريبًا عن جدول الرّحلات الرّسمي، بما في ‏ذلك مواعيد التّشغيل الأولى وتفاصيل الوجهات، فور استكمال بروتوكول ‏التّشغيل واعتماد الموافقات التّنظيميّة النّهائيّة".

وكانت قد أعلنت الهيئة العامّة للطّيران المدني في الإمارات، في وقت سابق هذا الأسبوع، "استئناف الرّحلات الجوّيّة بين الإمارات وسوريا"، موضحةً أنّه "يجري حاليًّا التّنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللّازمة لإعادة تشغيل الرّحلات بين البلدين، بما يعزّز الحركة الجوّيّة ويُسهم في دعم حركة المسافرين والشّحن بينهما".