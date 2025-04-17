"حماس" طالبت بمحاسبة كاتس وبن غفير: لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على غزة

أشارت "حركة المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، إلى أنّ "تصريحات وزير الحرب الصّهيوني ​يسرائيل كاتس​، وتأكيده أنّ مَنْع حكومته الفاشية المساعدات الإنسانيّة عن ​قطاع غزة​ هو أحد أدوات الضّغط، وأنّه لن يتمّ إدخال أي مساعدات إلى القطاع، هي إقرار علني متجدِّد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التّجويع كسلاح، وحرمان المدنيّين الأبرياء من المواد الأساسيّة للحياة من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السّابع على التّوالي".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي الإرهابي ​إيتمار بن غفير​ الّذي يدعو فيه إلى عدم إدخال "حتّى غرام واحد" من المساعدات إلى القطاع، يُضاف إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطّغمة الفاشيّة الصّهيونيّة، الّتي تواصل تحدّيها لكلّ القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشيّة".

وشدّدت "حماس" على أنّ "من المؤسف أن تمرّ هذه التّصريحات الإجراميّة دون أن تجد موقفًا واضحًا من ​المجتمع الدولي​ والأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدّولي، وكذلك الهيئات القضائيّة الدّولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة"، مجدّدة مطالباتها للمجتمع الدّولي بـ"التّحرّك لوقف جريمة التّجويع والحصار المفروضة على القطاع". كما طالبت محكمة الجنايات الدّوليّة بـ"ملاحقة الإرهابيّين الصّهاينة، كاتس وبن غفير، وكل قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشيّة ضدّ الإنسانيّة".