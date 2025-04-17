شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يقرر تشكيل لجنة للانتخابات بمشاركة شخصيات عامة والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع المكتب السياسي لحزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب مساء أمس الأربعاء، لمناقشة محاور نشر الوعي والذي كلفت به ياسمين الدسوقي وكيل الحزب لشؤون نشر الوعي.

كما عرض الدكتور إسلام ممدوح ،مساعد رئيس الحزب لشؤون المصريين في الخارج، مستجدات مبادرة الحزب لتدريب 100 الف مصري في الخارج.

كما قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة الانتخابات في الحزب وسيعلن عنها في ٢٥ ابريل القادم، والتي ستضم بعض الشخصيات العامة من خارج الحزب حفاظا علي شفافية عملية الاختيار والتأكيد علي نزاهها.

كما قرر المكتب السياسي البدء في قبول طلبات "إبداء الرغبة في الترشح " فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بداية من الاول من مايو القادم.