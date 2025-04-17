اشارت وكالة أنباء "فارس" الايرانية الى ان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي توجه إلى موسكو على رأس وفد دبلوماسي لتسليم رسالة خطية من المرشد الايراني الاعلى السيد علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كانت هذه تفاصيل خبر فارس: عراقجي توجه إلى موسكو على رأس وفد دبلوماسي لتسليم رسالة خطية من خامنئي إلى الرئيس الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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