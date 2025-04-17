المئات تظاهروا في باريس ومرسيليا في فرنسا احتجاجًا على مقتل صحافيين في غزة

تظاهر مئات الأشخاص في باريس ومرسيليا جنوب ​فرنسا​، بدعوة من جمعيّات ومنظّمات صحافيّة، للاحتجاج على مقتل عشرات الصّحافيّين في الحرب الإسرائيليّة المتواصلة في ​قطاع غزة​.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ نحو 200 شخص ارتموا بشكل رمزي على درج دار أوبرا الباستيل في باريس، وحملوا صور الضّحايا، وارتدوا قمصانًا لطّخت باللّون الأحمر كُتب عليها "صحافة"، بينما كان المنظّمون يتلون أسماء الصّحافيّين الّذين قُتلوا في القطاع الفلسطيني.

ورُفعت خلال التّظاهرة لافتات تابعة للمنظّمات النّقابيّة الّتي شاركت في الفعاليّة، إلى جانب العديد من الأعلام والكوفيّات الفلسطينيّة. وكُتب على صور الصّحافيّين القتلى الّتي رُفعت في التّظاهر شعار "غزة: وجوه وليس مجرّد أرقام".

وأشارت الوكالة إلى أنّ في مرسيليا، شارك نحو 160 شخصًا في تظاهرة مماثلة تمّ خلالها قراءة أسماء الصّحافيّين الّذين قُتلوا في غزة، قبل أن يقف المشاركون دقيقة صمت حدادًا عليهم.

وقد قُتل ما يقرب من 200 صحافي في غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيليّة على القطاع في تشرين الأوّل 2023.